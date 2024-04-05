Son dakika: İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi netleşti

İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı. Bunun üzerine bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e "istifa" çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" açıklaması yaptı. Ancak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu

Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti’de kurultay tarihi kesinleşti.

İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak.