Son dakika... İYİ Parti'den istifa etmişti: Aykut Kaya CHP'ye katıldı (Aykut Kaya kimdir?)

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İYİ Parti'den istifa eden eski Antalya milletvekili Aykut Kaya'ya rozetini taktı. Kaya, CHP'ye katıldı.

Özel, "Bugün aramıza iki kıymetli siyaset arkadaşımız katılıyor. Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunu, uluslararası alanda tanınan bir doktor, Türkiye'nin sağlık anayasası üzerinde çalışan 200 kişilik ekibin lideri, değerli dostumuz Prof. Dr. Murat Kahraman, partimize katılıyor. Genç, dinamik, başarılı, Meclis'te birlikte görev yaptığımız Antalya milletvekili Aykut Kaya da partimize geliyor" diye konuştu.

Aykut Kaya kimdir?

Aykut Kaya 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Antalya milletvekili olarak seçildi.

İYİ Parti'den neden istifa etti?

Aykut Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamasıyla İYİ Parti'den istifasını duyurmuştu. Kaya şunları söylemişti:

"Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım."