Son dakika... İYİ Partili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Genel Başkanlığa adaylıklarını duyurdu.

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Özlale şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."