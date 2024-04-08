Son dakika... İYİ Partili Ümit Özlale partisinden istifa etti (Ümit Özlale kimdir?)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Genel Başkanlığa adaylıklarını duyurdu.

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Özlale şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

Ümit Özlale kimdir?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 yılında Almanya'da doğdu. Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesi'nde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesi'nde de liseyi okudu.

Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir.

2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

Özlale açıklama yaparken, Şubat 2024 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteydi. İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev aldı.

2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir. 6 Eylül 2023'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri için İzmir büyükşehir belediye başkan adayının Özlale olduğunu açıklamıştı.