SON DAKİKA... İzmir, Çanakkale ve Aydın'da yangınlar! Alevlerle karada ve havadan mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bugün İzmir'de 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktığını açıkladı. Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi. İzmir'deki yangınlar Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde gece yarısı itibariyle devam ediyor.

İzmir Selçuk'ta büyük yangın

İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 17:00 sıralarında başlayan orman yangını, daha sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ilerledi. (üstte)

Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam ediyor. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevleri söndürmek için resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlar da yangına müdahale ediyor.

Kuşadası ve çevresinde faaliyet sürdüren çeşitli inşaat firmaları ise iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, akşam saatlerindeki açıklamasında, çıkan yangınların sayısı 17 olarak duyurdu. Bunlardan beşinin küçük yangın olduğunu aktaran Elban, 12'sine hava araçlarıyla müdahele ettiklerini kaydetti.

Elban, İzmir'deki yangınlara dair "Menderes'te 2 tane farklı bölgelerde yangınımız vardı. Birisi Şaşal bölgesinde bulunan Çamönü’nde. Şaşal bölgesindeki yangın kontrol altına alındı. Çamönü’nde olan yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var" dedi.

Elban, Pamucak ve Menderes'te can kaybı ya da bir yaralı olmadığını belirterek "Menderes'te iki tane yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Onun dışında orman dışında büyük bir zararımız olmadı" ifadesini kullandı.

Ayvalık'ta yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Altınova Mahallesi'nde çöplükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Madra Çayı boyunca sazlıkta ilerleyen ve otluk alandaki iki ağıla zarar veren alevlerden korumak için 100'ün üzerinde büyükbaş, 35 buzağı ve 30'a yakın küçükbaş hayvan güvenli bölgeye götürüldü.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da olay yerine gelerek ekiplerden söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 25 hektar alandaki 70'e yakın zeytin ağacı, 100 saman balyası, hayvanseverler tarafından yaptırılarak konulan köpek kulübelerinin zarar gördüğü belirlendi.

Çanakkale'de yazlıklar boşaltıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı. Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı. Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor. Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği belirtildi.