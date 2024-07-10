SON DAKİKA: İzmir Menderes'te yerleşim yerlerine yakın orman yangını
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Menderes ilçesinde 10 gün aranın ardından bir kez daha orman yangını çıktı. İki mahalle arasında çıkan yangının yerleşim yerlerine yakın olması dikkat çekti. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
AA
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İzmir'in Menderes ilçesinde Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale başlattı.