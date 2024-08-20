SON DAKİKA: İzmir Menderes'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta çıkan yangına müdahale sürüyor. Alevlerin sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu belirtildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.
Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.
Menderes'teki yangın neden çıktı?
Menderes'te 17 Ağustos'ta saat 16.45 civarında çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla müdahale edilmiş, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.