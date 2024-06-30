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Son dakika... İzmir Torbalı'da bir binada doğalgaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesi bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.