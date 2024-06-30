Son dakika... İzmir Torbalı'da bir binada doğalgaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesi bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'in Torbalı ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.