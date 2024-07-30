SON DAKİKA: İzmir Urla'da orman yangını!
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Urla ilçesinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Yangın fazla büyümeden kontrole alınmaya çalışılıyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.