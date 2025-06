Son dakika: İzmir’de 23 bin işçiyi kapsayan grev sona erdi

Takip Et

Son dakika gelişmesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Grev, yedinci gününde sona erdi.

Belediyeye bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 28 Mayıs gecesi greve gitmişti. Özellikle temizlik, park-bahçe ve teknik hizmetlerde yaşanan aksamalar, kent genelinde günlük hayatı etkilemişti.

Görüşmelerin sonucunda ilk olarak, 10 bin işçinin örgütlü olduğu İZELMAN’da toplu sözleşme imzalandı. Ardından diğer iştirak şirketleriyle de uzlaşma sağlanmasıyla birlikte grev tamamen sona erdi.

Taraflar, anlaşmanın uzlaşı kültürü ve karşılıklı anlayışla sağlandığını belirtirken, belediye hizmetlerinin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Anlaşmada neler var?

Anlaşmaya göre İZENERJİ’de haziran itibarıyla günlük yevmiyeler (primler hariç) A grubu için 1.749 TL (aylık 55.850 TL), B grubu 1.804 TL (57.950 TL), C grubu 1.842 TL (59.500 TL), D grubu 1.900 TL (60.680 TL) olacak. Temmuz’dan itibaren yüzde 19 enflasyon farkıyla yevmiyeler A grubu için 1.468 TL, B grubu 1.516 TL, C grubu 1.548 TL, D grubu 1.596 TL’ye gerileyecek. Ayrıca her ay 1.500 TL işe devam ve rapor primi eklenecek.

İZELMAN’da ise haziranda 1. grup için günlük 1.747 TL, 2. grup 1.831 TL, 3. grup 1.926 TL, 4. grup 2.032 TL yevmiye belirlendi. Temmuz’dan itibaren enflasyon farkıyla bu rakamlar sırasıyla 1.468 TL, 1.539 TL, 1.618 TL ve 1.708 TL olacak.