Son dakika: İzmir karakol saldırısını kim yaptı? İzmir saldırısı neden oldu? Terör bağlantılı mı?

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın şehit düştü. İzmir Valisi Süleyman Elban, 2 polis memurunun yaralandığını, 1 vatandaşın da elinden hafif yaralandığını kaydetti.

Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı kaydedildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

"Saldırgan yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın şüphelisinin yakalandığını açıkladı:

"Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

"6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olaya ilişkin 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

"Saldırganın suç kaydı yok"

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın suç kaydı olmadığını belirtip şu açıklamalarda bulundu:

"Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Çok üzgünüz. Poli teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Henüz olayla ilgili tüm yönleriyle araştırma devam ediyor. Tam olarak netleştirdiğimizde sizlere detaylı bilgi de vereceğiz.

Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok."

Elban, saldırganın kullandığı pompalı tüfeğin babasına ait olduğunu ve 10 yıl önce satın alındığını da belirtti.

Erdoğan: 'Bağlantıları araştırılmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, failin yakalandığını kaydederek, "Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay'dan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yayımladığı baş sağlığı mesajında "Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.