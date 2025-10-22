Son dakika... İzmir'de korkutan patlama! 1 ev yıkıldı
Son dakika... İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’ndeki bir evde patlama meydana geldiği, patlamada ev yıkılırken 1 kişi yaralandı.
Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.