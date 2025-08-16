Son Dakika: İzmir'de yangın! Karadan ve havadan müdahale sürüyor
Son Dakika Haberi: İzmir Urla'ya bağlı Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de havadan müdahale başladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'nin Urla ilçesine bağlı Kadıovacık Mahallesi'nde dün gece saat 23.19'da orman yangını çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangına ilk müdahale 10 dakika sonra, saat 23.29'da yapıldı.
Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale edilirken, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.