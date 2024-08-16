SON DAKİKA: İzmir'deki yangın sürüyor... 16 ev küle döndü

İzmir'de Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 işyerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntüler, evlere sıçrayan yangını söndürmek için itfaiyenin büyük uğraş verdiğini gösterdi.

Karşıyaka ve Bayraklı'ya bağlı 3 mahalle tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'e doğru yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çiğli ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 9 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

72 yangın çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 72 yangın çıktığını, bunların 45'inin kontrol altına alındığını, 27 yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu bildiren Altun, yangınların ilk anından itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

596 araç ve 2965 personelle müdahale

"İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şöyle devam etti:

"Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir. Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."

900 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.