Son dakika... İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde orman yangını: 2 site tahliye edildi

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesindeki çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Urla ilçesindeki Çeşmealtı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

Çeşme'de yangın

Germiyan Mahallesi'nde ise makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.