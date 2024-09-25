SON DAKİKA: Japon uzman Yoshinori Moriwaki uyarmıştı! Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabındaki son dakika paylaşımında Bitlis'te deprem meydana geldiği duyuruldu.

Buna göre merkez üssü Tatvan ilçesi olmak üzere saat 14:50'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nin internet sitesinde şu açıklama yer aldı: "İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın ekipleri, saha taramalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bitlis'teki deprem, Japon uzman Yoshinori Moriwaki, aylar öncesindeki uyarısını hatırlattı. Moriwaki, "Türkiye’nin depremi doğudan batıya domino taşı gibi gidiyor" demiş ve Bitlis dahil üç kenti uyarmıştı.

Yoshinori Moriwaki kimdir?

Japonya’da 1958'de doğan yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, 1999'daki büyük depremden sonra bir aylığına geldiği Türkiye'de o tarihten beri yaşıyor.

Yoshinori Moriwaki Malezya’daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya’nın en uzun asma köprüsü AKASHI inşaatını yapan Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul müdürlüğünü yürütüyor. Türkiye'nin birçok kentinde ise depreme karşı seminerler veriyor.