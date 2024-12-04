Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu belli oldu
Son Dakika Haberi: Yeşilçam’ın efsane isimlerden Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ‘son dakika’ gelişmesi… Usta oyuncusunun bu hafta başında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kadir İnanır’ın tedavi sürecenin nasıl devam edeceğine ilişkin kararın yapılacak tahlillerin ardından verileceği ifade edildi.
Türk sinemasının usta aktörlerden Kadir İnanır, İstanbul’un Beykoz ilçesinde evinde 24 Mart’ta rahatsızlanmıştı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir İnanır’ın beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği açıklanmıştı. İnanır, ameliyata alınmış ve entübe edilmişti.
Tedavi sonucu 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkan, 4 Nisan’da ise taburcu edilen Kadir İnanır, geçen ağustosta akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre; Kadir İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği bir hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.