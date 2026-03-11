Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika.. AFAD, Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 13.58'de Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğu öğrenilirken depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-03-11
Saat:13:58:11 TSİ
Enlem:38.00333 N
Boylam:36.36778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o9ECavjuNH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi