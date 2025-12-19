Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika: Kahramanmaraş'ta da korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.2 büyüklüğünde olan deprem yerin 10.82 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.19'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, depremin yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
19 Aralık 2025 - Son depremler listesi
• Göksun (Kahramanmaraş) - 4.2 - Derinlik: 10.82 km - Saat: 16:19:08
• Sarıuhanlı (Manisa) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.03 km - Saat: 15:46:36
• Merkez (Bayburt) - 2.1 (ML) - Derinlik: 7.77 km - Saat: 15:45:18
• Biga (Çanakkale) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.16 km - Saat: 15:37:33
• Seydişehir (Konya) - 1.2 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 15:18:05
• Seydişehir (Konya) - 1.2 (ML) - Derinlik: 7.07 km - Saat: 15:07:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 4.23 km - Saat: 14:54:34
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (ML) - Derinlik: 12.73 km - Saat: 14:51:37
• Biga (Çanakkale) - 0.8 (ML) - Derinlik: 5.66 km - Saat: 14:44:20
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 6.67 km - Saat: 14:26:35
• Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.2 (ML) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 14:22:57
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 10.47 km - Saat: 14:22:26
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 10.24 km - Saat: 14:19:36
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 14:16:26
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 (ML) - Derinlik: 13.14 km - Saat: 13:42:18
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (ML) - Derinlik: 10.30 km - Saat: 13:23:48
• Emet (Kütahya) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.09 km - Saat: 13:12:14
• Kırkağaç (Manisa) - 0.9 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 13:07:14
• Çavdır (Burdur) - 1.5 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 13:01:48
• Tavşanlı (Kütahya) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 12:39:37
• Kula (Manisa) - 0.9 (ML) - Derinlik: 5.04 km - Saat: 12:32:58
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:58:21
• Mazıdağı (Mardin) - 1.6 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:57:17
• Soma (Manisa) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:37:44