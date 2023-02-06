SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem faciası! Yıkılan binalar var!

Son dakika gelişmesi...

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana daha kaydedildi.

Türkiye'nin büyük bölümünde hissedilen deprem nedeniyle Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman, Adana'da yıkılan binalar oldu.

Kahramanmaraş depreminin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

08.24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen illerin valilerini arayarak bilgi aldı. Erdoğan, "Deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz" açıklamasında bulundu.

08.15

Depreme ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye ve Suriye'ye müdahale seçeneklerinin değerlendirileceği' belirtildi.

08.00

Gaziantep Valisi Gül: Gaziantep'te 531 göçük var. İlk andan itibaren 657 ihbarın tamamı değerlendirildi.

07.45

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.20

İletişim Başkanlığı: Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.

07.00

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07.00

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

06.00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

05.40

Depremin ardından açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

05.15

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.

05.05

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

04.55

Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.

04.42

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.