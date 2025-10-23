Son depremler... Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Gaziantep'te deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika bildirimine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deriliği 7.11 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-10-23
Saat:22:08:34 TSİ
Enlem:37.39222 N
Boylam:36.8875 E
Derinlik:7.11 km
Detay:https://t.co/43qoJhApv9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: HABER MERKEZİ