Google Haberler

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giray Topçular
Son depremler... Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Gaziantep'te deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika bildirimine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deriliği 7.11 km olarak belirtildi.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar