Son dakika: Kamala Harris rakibi Trump'ı arayarak tebrik etti, Biden Beyaz Saray'a davet etti

ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik ettiği ve mağlubiyetini kabul ettiği bildirildi.

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Böylece seçim mağlubiyetini resmen kabul eden Harris'in bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) seçim sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Beyaz Saray'dan açıklama: Biden işbirliği yapacağını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ı telefonla arayarak zaferi nedeniyle tebrik etti. Biden, Trump’a seçim sonuçlarını kutladıktan sonra, geçiş sürecine ilişkin bir toplantı için Beyaz Saray’a davet etti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın "sorunsuz bir geçiş sağlama taahhüdünü" dile getirdiği ve ülkeyi birleştirme çabalarının önemini vurguladığı belirtildi. Biden, geçiş sürecini daha detaylı görüşmek üzere ulusa da sesleneceğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Biden’ın yakın gelecekte Trump ile bir toplantı için tarih belirleyeceğini ve bu süreçte her iki tarafın da işbirliği yapacağını belirtti. Geçiş dönemi, Amerika için kritik bir aşama olup, başkanlık koltuğunun devri sırasında işbirliğinin önemine dikkat çekiliyor.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.