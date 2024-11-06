  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son dakika: Kamala Harris rakibi Trump'ı arayarak tebrik etti
Takip Et

Son dakika: Kamala Harris rakibi Trump'ı arayarak tebrik etti

Son dakika gelişmesi... ABD seçimlerinde kaybeden Demokrat aday Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak seçim sonucu nedeniyle tebriklerini iletti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik ettiği ve mağlubiyetini kabul ettiği bildirildi.

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Böylece seçim mağlubiyetini resmen kabul eden Harris'in bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) seçim sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Trump çekişmeli eyalaet Michigan'da da birinci olarak delege sayısını 292'ye çıkardıTrump çekişmeli eyalaet Michigan'da da birinci olarak delege sayısını 292'ye çıkardıGündem
Elon Musk, Trump'ın zaferinin ardından ilk mesajını paylaştıElon Musk, Trump'ın zaferinin ardından ilk mesajını paylaştıGündem
Netanyahu, seçim zaferinin ardından Trump’ı arayarak tebrik ettiNetanyahu, seçim zaferinin ardından Trump’ı arayarak tebrik ettiDünya
Alman ekonomisi Trump'ın zaferinin ardından zor günlere hazırlanıyorAlman ekonomisi Trump'ın zaferinin ardından zor günlere hazırlanıyorDünya
Deutsche Bank'tan Trump sonrası dolar analiziDeutsche Bank'tan Trump sonrası dolar analiziEkonomi