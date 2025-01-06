Son dakika: Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa edecek

Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" söyledi.

Bu yöndeki düşüncesinin, "ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye" yardımcı olacağını savunan Trudeau, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trudeau, kendisini, "ben bir savaşçıyım" şeklinde niteleyerek, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum." diye konuştu.

Başbakanlığı boyunca ülkesi için "savaştığını" kaydeden Trudeau, "Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" dedi.

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti.

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Justin Trudeau kimdir?

44 yaşında Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau göreve gelmesi sonrası, ülkeye göçmenlerin kabulünü kolaylaştırıcı bir siyaset izledi.

Yalnızca başbakanlığının ilk iki yılında ülkeye 40 bin Suriyeli mülteci yerleşti. Justin Trudeau'nun babası Pierre Trudeau da yaklaşık 20 yıl boyunca başbakanlık koltuğunda oturdu.

Ancak Justin büyürken siyasetten uzak durdu ve kariyerine öğretmen olarak başladı.

1998'de, en küçük kardeşi Michel, bir çığda öldü. Bu olay onu kamuoyu önüne, çığ tehdidi farkındalığı konusundaki çalışmaları ile çıkardı.

Babasının 2000 yılındaki ölümünün ardından siyasette daha aktif hale geldi ve 2008'de Liberal Parti milletvekili olarak seçildi.

2015 yılında da ülkenin başbakanı seçildi.