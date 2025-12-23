Son dakika: Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini geri getiriyor
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.
Karadağ'ın daha önce sonlandırdığı Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlatacağı öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ yönetimi Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine tekrar izin verme kararı aldı.
Uygulamanın bu hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşları Karadağ'a vizesiz seyahat edebilecek ancak vizesiz kalış süresinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, daha önce 90 gün olan vizesiz kalış süresi 30 günle sınırlandırıldı.