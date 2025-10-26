Son dakika: Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika gelişmesi... Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:44'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD, Karadeniz'de saat 19.44'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, 13.57 kilometre derinlikte yer alırken, sarsıntılar İstanbul'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-10-26
Saat:19:44:51 TSİ
Enlem:41.45944 N
Boylam:28.68306 E
Derinlik:13.57 km
Detay:https://t.co/WQXhwFPMrR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi