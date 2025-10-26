Google Haberler

Son dakika: Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi... Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:44'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD, Karadeniz'de saat 19.44'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, 13.57 kilometre derinlikte yer alırken, sarsıntılar İstanbul'da da hissedildi.

