Son dakika: Karadeniz'de korkutan deprem! Son depremler listesi 3 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Karadeniz'de korkutan deprem!
Karadeniz'de saat 15:09'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.9 büyüklüğündeki deprem yerin 7.37 km derinliğinde gerçekleşti.
Karadeniz bugün meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15:09'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak ölçülürken, depremin yerin 7.37 km kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
3 Mart 2026 - Son depremler listesi
• Simav (Kütahya) - 0.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 15:11
• Karadeniz - 4.3 - Derinlik: 7.37 km - Saat: 15:09
• Simav (Kütahya) - 1.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 15:09
• Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 14:20
• Antakya (Hatay) - 2.1 - Derinlik: 7.03 km - Saat: 14:16
• Kalecik (Ankara) - 1.0 - Derinlik: 7.66 km - Saat: 14:11
• Sarayköy (Denizli) - 1.0 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 14:09
• Simav (Kütahya) - 1.8 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:54
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 6.66 km - Saat: 13:51
• Kepsut (Balıkesir) - 2.7 - Derinlik: 6.7 km - Saat: 13:48
• Merkez (Kırklareli) - 1.2 - Derinlik: 6.11 km - Saat: 13:06
• İliç (Erzincan) - 1.5 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:06
• Eyüp (İstanbul) - 1.1 - Derinlik: 7.2 km - Saat: 12:48
• Orhaneli (Bursa) - 1.3 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:48
• Soma (Manisa) - 0.6 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:45
• Yeşilyurt (Malatya) - 1.8 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:43
• Meram (Konya) - 1.0 - Derinlik: 5.03 km - Saat: 12:35
• Akdeniz - Marmaris (Muğla) - 2.2 - Derinlik: 7.27 km - Saat: 12:24
• Yeşilyurt (Malatya) - 1.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:11