Son dakika: Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri ise şunlar:

-Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

-Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

-Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

-Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

-Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

-Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

-Acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak

-Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

-Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

-Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer -yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

-Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

-Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.