Son dakika: Kars’ta kadın cinayeti! Önce karısını boğarak öldürdü sonra 112'yi aradı
Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen olayda, eşiyle tartışan bir adam, genç kadını boğarak öldürdü. Cinayet sonrası polisi arayarak suçunu itiraf eden zanlı gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşanan olayda, Emre M. isimli bir kişi tartıştığı eşi Hazal M’yi boğarak öldürdü.
Eşini öldürdüğünü itiraf etti
Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Emre M., olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti.
Bir çocukları olduğu öğrenildi
İhbar üzerine köye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Hazal M’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Katil zanlısı Emre M. gözaltına alınırken, çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.