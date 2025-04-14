Son dakika: Kars’ta kadın cinayeti! Önce karısını boğarak öldürdü sonra 112'yi aradı

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşanan olayda, Emre M. isimli bir kişi tartıştığı eşi Hazal M’yi boğarak öldürdü.

Eşini öldürdüğünü itiraf etti

Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Emre M., olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti.

Bir çocukları olduğu öğrenildi

İhbar üzerine köye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Hazal M’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Katil zanlısı Emre M. gözaltına alınırken, çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.