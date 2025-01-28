Son dakika: Kartalkaya'daki otel yangını için TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Önergelerin ön görüşmesinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ise daha önce yaşanan depremlerde, tren ve maden kazalarında, sel felaketlerinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kartalkaya'daki otelin, Yangın Yönetmeliği'ne aykırı işletildiğini belirten Kaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sorumluluktan kaçamayacağını söyledi.

Özcan'ın istifa etmesini isteyen Kaya, "Bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım. Felaket üstüne felaket yaşamaya devam ediyoruz. Birbirinize suç atma yarışına giriyorsunuz. Belediye iktidara, iktidar belediyeye suç atıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bülent Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da otel yangının, Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybının yaşandığı iş yeri yangını olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.

Zihniyet değişmediği sürece insanların ölmeye devam edeceğini vurgulayan Özdağ, "Kanunları uygulayacak liyakatli idarecilere ihtiyacımız var. Ülkemiz, yaşanan her felaketten sonra alınmayan tedbirleri tartışmaktan bıktı, usandı." diye konuştu. Selçuk Özdağ, ihmali olanlara gerekli cezanın verilmesini istedi.

"Otelde yangın alarmı yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de yangının neden meydana geldiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Tüm siyasi partilerin samimi olarak konunun üzerine eğileceğini belirten Çömez, otelle ilgili tüm raporların Meclis'in kayıtlarına geçeceğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimlerine ilişkin raporların paylaşılmasını isteyen Çömez, "Otel, yangınla ilgili sertifikasyonu nereden aldı?" sorusunu yöneltti.

Çömez, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Valiliğe sorumluluk düştüğüne işaret ederek, "Otelde yangın alarmı, yangın dedektörü yok. Koridorlarda yol gösteren ışıklı işaretler, anons sitemi yok. Kapılar yangına dayanıklı değil." dedi.

"Ağır yaptırımlar getirilmelidir"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de Grand Kartal Otel'deki yangının Türkiye'yi yasa boğduğunu belirtti.

Yangında ihmali olanların hak ettiği cezayı alacağını ifade eden Şanlıtürk, "TBMM olarak, böyle acıların bir daha yaşanmaması adına gerekli kanuni düzenlemeleri ivedi şekilde yapmamızın zarureti ortadadır." diye konuştu.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı esas alınarak Turizm İşletme Belgesi'nin düzenlendiğini anlatan Şanlıtürk, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayanların bu belgeyi alamayacağını söyledi.

Şanlıtürk, 2022'den bugüne kadar 4 binin üzerinde tesisin belirlenen yeterlilikleri sağlamadığı gerekçesiyle kapatıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir haftadır yapılan tartışmalara bakıldığında, bu olayda 'Özel İdarenin yetkisi yok, belediyenin yetkisi yok, Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi yok.' O zaman yetkili kim? Bu otel nasıl yandı? İlgili kanuni düzenlemeler, mevzuat ve yönetmelikteki değişiklikler yapılarak ağır yaptırımlar getirilmelidir. Bolu Belediye Başkanı'nın, dayısının oğlunu Belediye Başkan Yardımcı yapmasını doğru bulmuyorum."

Turizm bölgelerine itfaiye birimlerinin kurulması gerektiğine işaret eden Şanlıtürk, parti olarak Meclis Araştırması önergesini desteklediklerini dile getirdi.

"Gerekli çalışmanın yapılmasını sağlamak hepimizin asli görevidir"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise otelde yangın söndürme sisteminin bulunmadığını belirtti.

Yangın önlemlerini yüksek maliyet dolayısıyla yaptırmayan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün birinci sorumlu olduğunu vurgulayan Işıkver, işletme sahiplerinin, Bolu Belediyesine yaptığı yangına yeterlilik başvurusunu geri çektiğini hatırlattı.

Semih Işıkver, "TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurularak gerekli çalışmanın yapılmasını sağlamak hepimizin asli görevidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de otelin denetim raporlarının paylaşılmasını istedi.

Yetki-sorumluluk ilişkisinin belirlenemediğini savunan Koçyiğit, iktidarın yerel yönetimi güçlendirmediğini söyledi.

Koçyiğit, "Ortak komisyon kurarak sorumluluğu üzerinizden atamazsınız. Bakan derhal istifa etmeli, Özel İdare görevden alınmalıdır. İktidarı, sorumluluk almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da otelin Bolu il merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

"Bolu Belediyesinin neden itfaiye birimi kurmadığının" sorulduğunu aktaran Günaydın, Bolu Belediyesinin bölgede yönetim sorumluluğunun olmadığını ileri sürdü.

Bolu Belediyesinin, 11 araçla yangın çıkan otele ulaştığını dile getiren Günaydın, çok sayıda kişinin itfaiye birimlerince kurtarıldığını anımsattı. Gökhan Günaydın, "Soruşturmayı adil yürütelim, kime uzanıyorsa ona kadar uzansın." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yangının güvensizliği ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yangının, kaza olmadığını vurgulayan Pala, "Öngörüldüğü ve yangının meydana geldiği çok açık." ifadesini kullandı. Pala, Kültür ve Turizm Bakanlığının, denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

"Çok yönlü adli ve idari süreç başlatıldı"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da yangının herkesi derinden üzdüğünü vurguladı.

Yangının sorumlularına gereken cezanın verileceğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak konunun takipçisi olacağız. Otel yangınında hatası, ihmali, usulsüzlüğü bulunan kim varsa, hangi kurumsa, mutlaka yargıya hesabını verecektir. Bu sürecin şeffaflığa, açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Çok yönlü adli ve idari süreç başlatıldı. Hiçbir şekilde biz bu meselenin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Yüksek hassasiyetle sürecin takipçisi olacağız."

Uslu, Araştırma Komisyonunun, yangını araştıracağının, benzer olayların bir daha yaşanmaması için atılması gereken adımları belirleyeceğinin altını çizdi.

Yangınla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Uslu, otelde temel yangın tedbirlerinin eksik olduğunun görüldüğünü belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da Araştırma Komisyonunun kurulmasının, benzer olayların yaşanmaması için atılacak önemli adımlar arasında yer aldığını vurguladı.

Gerekli adımları kararlı şekilde atacaklarının altını çizen Uygur, idari ve adli soruşturmaların sürdüğünü anımsattı.

Belgin Uygur, ihmali ya da kusuru olanların yargı önünde hesap vereceğini dile getirdi.

Komisyon kurulması kabul edildi

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.