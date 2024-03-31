Son dakika... Kaş açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.