Son dakika... Kastamonu'da kayıp anne-oğuldan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarının 9. gününde acı haber geldi.

200 metre arayla ölü bulundular

Ekipler sabah saatlerinde 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenini uçurum kenarında bulurken, anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni ise öğleden sonra oğlunun 200 metre ilerisinde bulundu.

Ekipler dün, Narin Güran cinayetinde kullanılan daraltılmış baz çalışmasını kullanılmış ve annenin telefonundan alınan son sinyale odaklanmıştı.

Son sinyalin ise Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edilmişti. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla yapılan aramalara kadavra köpekleri de katılmıştı.

