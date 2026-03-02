Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Son depremler listesi 2 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saat 08:55'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3,9 büyüklüğündeki deprem yerin 12.02 km derinliğinde gerçekleşti.
Kayseri bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi.
Saat 08:55'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak ölçülürken, depremin yerin 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
2 Mart 2026 - Son depremler listesi
• Akdeniz - Kaş (Antalya) - 2.3 - Derinlik: 20.56 km - Saat: 09:12
• Simav (Kütahya) - 1.6 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:10
• Pınarbaşı (Kayseri) - 3.9 - Derinlik: 12.02 km - Saat: 08:55
• Pütürge (Malatya) - 3.0 - Derinlik: 7.02 km - Saat: 08:52
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 - Derinlik: 8.56 km - Saat: 08:28
• Pütürge (Malatya) - 1.8 - Derinlik: 7.05 km - Saat: 08:01
• Nurdağı (Gaziantep) - 1.7 - Derinlik: 6.09 km - Saat: 07:48
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 - Derinlik: 7.15 km - Saat: 07:46
• Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 - Derinlik: 6.37 km - Saat: 07:20
• Köyceğiz (Muğla) - 2.4 - Derinlik: 6.99 km - Saat: 07:12
• Saimbeyli (Adana) - 1.6 - Derinlik: 7.1 km - Saat: 07:05
• Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.5 - Derinlik: 11.85 km - Saat: 06:49
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 - Derinlik: 7.14 km - Saat: 06:32
• Battalgazi (Malatya) - 1.0 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:24
• Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:14
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 - Derinlik: 6.94 km - Saat: 06:08
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:00
• Köyceğiz (Muğla) - 2.0 - Derinlik: 7.1 km - Saat: 05:57
• Feke (Adana) - 1.2 - Derinlik: 7.02 km - Saat: 05:55
• Sındırgı (Balıkesir) - 0.8 - Derinlik: 8.79 km - Saat: 05:38