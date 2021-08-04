Son Dakika: Kemerköy Santrali'nde patlama sesleri

Kemerköy Termik Santrali'ne alevler sıçradı. Patlama sesleri duyuldu, santralde siren sesleri duyuluyor.



Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat, 'Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor." dedi.

Havadan müdahale yapılamıyor

Milas'ta rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden canlandı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgüleri geçen yangını söndürmek için santralde alarm durumuna geçildi.

Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye araçları ile müdahale ediliyor.

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı çıkarma gemileriyle personeli tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı santralin parsonelinin çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini açıkladı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/KDR5LVfDaO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021

Milas Belediye Başkanı: 500 kişilik çakırma gemisi hazır

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tahliyelerle ilgili vatandaşlardan Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanmalarını istedi.

Ören Marina'da bin 500 kişilik çıkarma gemisinin hazır şekilde beklediğini belirten Tokat, şunları ifade etti:

"Değerli hemşerilerim, yaklaşık 1.5 saat kadar önce aldığımız bir haber ve siren sesleriyle yangının Kemerköy Termik Santraline ulaşmış olduğunu öğrendik. Hemen oraya gitmek için yola çıktık, fakat yolların kapatıldığını ve bu civarda kesin talimatla bir tahliye işleminin uygulanmakta olduğunu gördük ve derhal belediye binamıza döndük. Bu süre içerisinde, kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre, Muğla Valiliğince alınan kararla Ören ve çevresindeki mahallelerin boşaltımasına karar verildiğini öğrendik. Bu hemşehrilerimizin güvenliği için derhal uyğulanması gereken karardır. Valilik, Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Tahliye için vatandaşlar Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanılabilir. Bunlar araçları ile gidebilecek hemşehrilerimiz içindir. Aracı olmayan hemşehrilerimiz için Ören Marina'da bin 500 kişilik çıkarma gemisi hazır beklemektedir. Tahliye işlemleri zabıta ve jandarma ekiplerimizin koordinesinde yürütülmektedir. Telaşa, kargaşaya ve heyacana gerek yoktur. Soğuk kanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız. Resmi açıklamalar dışında, hiçbir açıklama, sosyal medya paylaşımı ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyiniz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız, günlerdir yaptığım uyarılara rağmen bu sonucun yaşanmasından son derece üzgünüm."