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Son dakika: Kemerköy Santrali'nde sirenler çalıyor

Son dakika! Kemerköy Termik Santrali'ne alevler sıçradı. Patlama sesleri duyuldu, santralde siren sesleri duyuluyor. Kemerköy Santrali tahliye edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kemerköy Termik Santrali'ne alevler sıçradı. Patlama sesleri duyuldu, santralde siren sesleri duyuluyor.

Edinilen bilgiye göre santral tahliye edildi.

Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat, 'Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor." dedi.

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