Son dakika: Kemerköy Santrali'nde sirenler çalıyor
Son dakika! Kemerköy Termik Santrali'ne alevler sıçradı. Patlama sesleri duyuldu, santralde siren sesleri duyuluyor. Kemerköy Santrali tahliye edildi.
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Kemerköy Termik Santrali'ne alevler sıçradı. Patlama sesleri duyuldu, santralde siren sesleri duyuluyor.
Edinilen bilgiye göre santral tahliye edildi.
Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat, 'Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor." dedi.
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