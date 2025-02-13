Son dakika: 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 10 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK'nın büyükşehir belediyelerine sızma girişimlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bugün söz konusu soruşturmada bir gelişme oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Aktif faaliyet yürüttükleri ortaya çıkarıldı

Şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi" ve "Delege Üyesi" gibi örgüt içi unvanlarla belediyelerde görev aldıkları tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin Halkların Demokratik Kongresi yapılanması kapsamında İstanbul'da aktif faaliyet yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

Kimler gözaltına alınmıştı?

Operasyonda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. gözaltına alındı.