Son dakika: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.

5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti

Durmaz, 7 Ocak’ta gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği öne sürülmüş ve 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Durmaz’ın yayınladığı videolar ve görsellerde yasa dışı bahis içeriklerine yer verdiği, bu şekilde kumarı teşvik ettiği iddia edilmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören”, Durmaz ise “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Durmaz’ın, yasa dışı bahis ve şans oyunlarını özendirici faaliyetlerde bulunduğu, bu durumun toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Kerimcan Durmaz suçlamaları reddetmişti

Suçlamaları reddeden Durmaz, videolarda bahis reklamı yaptığını kabul etmedi. Ancak, incelemelerde yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının LED ekranlarda yansıtıldığı, Durmaz’ın o sırada sırtını dönse de bu durumu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. Ayrıca, videolarında “hani casinolar falan” şeklinde ifadeler kullandığı da iddianamede yer aldı.