Son dakika! Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, parti örgütünü birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin kurultay takvimine ilişkin mesaj verdi. Kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk Parti Meclisi toplantısıyla başlayacağını duyuran Kılıçdaroğlu, örgüte "tek yürek olma" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.
Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.
Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum"
Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 8, 2026
Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.
Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek…