Son dakika: Kilis'e havan mermisi düştü! Kilis Valiliği'nden açıklama

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre akşam saatlerinde Suriye tarafında çatışmadan seken bir roket, Kilis sınırında mayınlı araziye düştü.

Patlamaların ardından mayınlı bölgede yangın çıktı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Birliklerimizin herhangi bir dahli yok, karşılık da verildiği doğru değil" denildi.

Kilis Valiliğinden açıklama:

Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.