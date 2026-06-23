Kırıkkale'de mühimmat deposu neden patladı? Kaç kişi öldü, yaralandı?

Son dakika... Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit
Son dakika... Kırıkkale'de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, patlamada fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA