Kırıkkale'de mühimmat deposu neden patladı? Kaç kişi öldü, yaralandı?

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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, patlamada fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...