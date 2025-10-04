Son dakika: Kocaeli Dilovası’nda fabrika patlaması: 2 ölü

Son dakika: Kocaeli Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 ölü
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar tarafından da hissedilen patlama sonrası çevreye yoğun duman yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.
