Son dakika: Kocaeli Dilovası’nda fabrika patlaması: 2 ölü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar tarafından da hissedilen patlama sonrası çevreye yoğun duman yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...