Son Dakika: Kocaeli Dilovası'nda yangın faciası! Parfüm imalathanesinde 6 kadın can verdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da iki katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Ancak imalathanede bulunan 6 işçi feci şekilde can verdi, 7 işçi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin isimlerine ulaşıldı

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı.

Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 kişiye gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin feci şekilde can verdiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

'Hortumla adamı söndürdüm'

Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner'in anlattıkları kan dondurdu:

"Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerden bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim."

Işıkhan: Kimin ihmali hesap vermesi için süreci başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın nedeniyle müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bölgede yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları kaydetti:

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bildiğiniz gibi bir patlama ve ardından da yangın meydana geldi. Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır.

- Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gelip de incelemelerde bulundular, raporlarını tutmaya başladılar.

- İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de bakanlık olarak takipçisi olacağız.

- Olayın ilk anından itibaren valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, tüm arkadaşlarımız burada. Gelen tüm bu iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, baş müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar.

- Kimin ihmali, kusuru varsa adaletin önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorunları hakkında da gerekli incelemenin yapılması için başmüfettişimizde görev verdim, talimat verdim. Burada başsavcılığımız aracılığıyla da bu işi koordineli bir şekilde sürdüreceğiz.