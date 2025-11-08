Son Dakika: Kocaeli Dilovası'nda yangın faciası! Parfüm imalathanesinde 6 kişi can verdi
Son Dakika Haberi: Kocaeli Dilovası'nda parfüm imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da iki katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Ancak imalathanede bulunan 6 işçi feci şekilde can verdi, 4 işçi yaralandı.
'Hortumla adamı söndürdüm'
Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner'in anlattıkları kan dondurdu:
"Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerden bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim."
Hızla soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin feci şekilde can verdiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın nedeniyle müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.