Son dakika: Kocaeli Gebze’de 6 katlı bina çöktü: Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika... Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi’nde 6 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Binada 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var ancak bu kişilerin tamamının çökme sırasında içeride olup olmadığı şu anda netleşmedi” ifadelerini kullandı.
Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
"7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı, şu an net değil. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.