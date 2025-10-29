Son dakika: Kocaeli Gebze’de 6 katlı bina çöktü: Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı, şu an net değil. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.