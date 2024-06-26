SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de boya fabrikasında yangın
Son dakika gelişmesi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin boya fabrikasındaki yangına müdahalesi sürerken, fabrika boşaltıldı.
AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında bugün öğleden sonra yangın çıktı.
Sebebi henüz bilinmeyen yangına ihbar üzerine bölgeye giden ekipler müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.