Son dakika: Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde öğleden sonra dekan yardımcısının yanına giden mezun bir öğrenci silahına sarıldı.

Olay saat 14.30 sıralarında Sağlık Bilimler Fakültesinde meydana geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, aynı fakülteden mezun olan Bestami Serdar E. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Dekanı vurup intihar girişiminde bulundu

Dekan yardımcısını vuran Bestami Serdar E. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumları kritik

Yaralı dekan yardımcısı ve şüpheli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.