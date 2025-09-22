konya deprem, son depremler,

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin 9.2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

5 ay önce 5,2 ile sallanmıştı

Kulu'da son büyük deprem 15 Mayıs 2025'te gerçekleşmiş ve depremin büyüklüğü 5,2 olarak kaydedilmişti.

Deprem risk haritasında güvenli görünen Konya'da 4 ve üzeri büyüklüklerde yaşanan sarsıntılar endişeleri atırırken, uzmanlar bölgede büyük bir deprem beklenmediğine işaret ediyor.

Deprem bilimciler, bölgedeki sarsıntıların, çoğunlukla yüzey kırığı üretmeyen ve bölgesel gerilim boşalmalarıyla açıklanan doğal sismik olaylar olduğunu belirtiyor.

Ancak Konya, Karaman ile birlikte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu illerden olsa da tektonik hareketlerin tetiklediği göçme depremler risk yaratıyor. Göçme depremler ise yer altı suları ile zengin bölgede, suyun çekilmesi ile oluşan boşlukların çökmesi ile meydana geliyor.