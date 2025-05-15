Son dakika: Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara'yı da salladı

Konya'da saat 15:46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Kulu ilçesi olarak açıklarken, depremin deriniliği 18.73 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de AFAD ile aynı verileri paylaştı.

Büyük korku yaratan deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına başladık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'yı da sallayan 5,2'lik depremin ardından hemen AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Konya Belediye Başkanı Altay'dan ilk açıklama

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ise Konyalılara geçmiş olsun dileklerini iletirken, son durumlar hakkında AFAD ve ilgili ekiplerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Teyakkuzda bulunuyoruz

Ankaralıları da sokaklara döken deprem sonrası açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ise "Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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