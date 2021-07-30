Son dakika: Konya'da silahlı saldırıda 4'ü kadın 7 kişi öldü

Konya'da yaşanan vahşette bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, kimliği henüz belirlenmeyen saldırgan ya da saldırganlar, aynı aileden 4'ü kadın 7 kişiyi öldürdü.



Son dakika bilgisine olay saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta yaşandı.



Evden silah sesleri ve patlama duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Korkunç saldırıdan sonra zanlılar, saldırının yaşandığı evi ateşe vererek kaçtı.



Polis vahşet evinde Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesetleriyle karşılaştı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.