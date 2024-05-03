Son dakika... KPSS başvuruları başladı: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının gerçekleşeceği tarihleri ve başvuru zamanını duyurdu.

KPSS ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir" denildi.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye başvurular 3 ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

KPSS ücreti ne kadar?

2024 KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.